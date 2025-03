Biccy.it - Pamela Petrarolo su Shailenzo, Helevier e Tommavi: “Fuori non dureranno”

ha scelto di schierarsi contro ben quattro fandom in un colpo solo, demolendo le quattro coppie nate nella Casa del Grande Fratello con la teoria che nessuna di loro, una volta terminato il reality, sarà destinata a durare.Secondo l’ex di Non è la Rai al didelle mura della casa di Cinecittà si diranno addio gli, glie pure la coppia composta da Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice che è stata talmente irrilevante che non ha neanche un nome. “Sono iniziate delle storie che ahimè nonal di” – le parole dia Lorenzo Pugnaloni – “Troppe volte sono nate situazioni di scontro per alcune coppie e li ho trovati fragili nel gestire una relazione all’interno di una casa con altri concorrenti. Tuttavia, non ho mai messo in dubbio i loro sentimenti“.