Anteprima24.it - Palomonte: Non solo maschere ma anche satira su De Luca e il carnevale incassa il successo

Tempo di lettura: 2 minutiLapolitica che caratterizza i grandi carnevali d’Italia fa tappa, nella Valle del Sele, dove lo storicose che per l’edizione 2025 è ispirato ai grandi film del cinema, Cleopatra, il Gladiatore, Toy Story, Inside Out, La Bella e la Bestia, Super Mario e tanti altri, e che ieri sera ha visto la prima giornata di spettacoli e divertimento in località Bivio di, è andato in scena con la grandepolitica che vede protagonisti la Premier Giorgia Meloni con il suo mantra “Sono Giorgia, sono una madre, sono cristiana.e sonose” , il Ministro alle Infrastrutture e Leader del carroccio, Matteo Salvini, il fondatore di Forza Italia, Silvio Berlusconi, nelle sue barzellette con il gentil sesso, mail presidente della Regione Campania, Vincenzo De, con i suoi ormai famosi “lanciafiamme”.