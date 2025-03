Oasport.it - Pallanuoto femminile, le migliori italiane della quattordicesima giornata di A1

Nellaregular seasonSerie A1 2024-2025 di, in attesa del posticipo tra Ancona e Padova, L’Ekipe Orizzonte liquida il Bogliasco e resta in solitaria in testa alla classifica, approfittandosconfittaSIS Roma contro il Rapallo. Trieste sale momentaneamente al quarto posto superando la Lazio, infine la Brizz Nuoto vince a Cosenza ed ora insidia le calabresi nella corsa all’ultimo posto utile per i play-off., Serie A1 2025: Brizz corsara a Cosenza, Trieste momentaneamente quartaLE14MARoberta Bianconi (Rapallo): la veterana classe 1989 si carica sulle spalle la formazione ligure siglando 4 dei primi 6 contro la SIS Roma, risultando decisiva nella vittoria per 10-9 che permette alle rapalline di consolidare il terzo posto in classifica.