Anteprima24.it - Pallamano, Coppa Italia: le ragazze della Jomi Salerno sconfitte in finale dall’Erice

Tempo di lettura: 2 minutiAl termine di sessanta minuti combattuti, lacede il passo all’Handball Erice uscendo sconfitta per 23-25. Al Play Hall di Riccione le due squadre danno vita ad una partita di altissimo livello, caratterizzata da grandi gesti tecnici e da continui botta e risposta.Parte bene il sette di Thierry Vincent che approfitta di qualche errore di troppo di Erice per portarsi sul 4-1 dopo cinque minuti di gioco. La reazione delle sicule non tarda ad arrivare, Erice reagisce e lo fa piazzando un break di 7-1 reti in suo favore (8-5).però resta aggrappata alla partita e il primo tempo si chiude col risultato di 12-10 in favore delle avversarie. Nel secondo tempo i ritmi sono altissimi. Alle ripetute parate di Linder risponde un altrettanto decisiva Pinto Pereira, mentre Leticia Ateba e Ilaria Dalla Costatrascinano a suon di reti le rispettive compagini.