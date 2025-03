Ilrestodelcarlino.it - Palladini: "Peccato che ci sia venuta l’ansia da prestazione"

"Bisogna dare merito ai ragazzi per ciò che hanno fatto nel primo tempo e a inizio ripresa, ma alla fine sono riemersi i soliti problemi". Inizia così la disamina di Ottaviodopo il successo sull’Isernia. "Ci èda– aggiunge – e abbiamo perso lucidità, come ci è capitato nelle ultime partite. Dobbiamo essere più bravi a chiudere il match, altrimenti ci complichiamo le cose da soli. Ringrazio Eusepi per il sacrificio di scendere in campo, con la sua presenza ci ha dato personalità ed esperienza. Ma anche Moretti che in settimana ha avuto dei problemi e si è allenato con il contagocce, Paolini che si adatta in ogni ruolo ed anche il giovane Toure. Bisogna fare i complimenti a tutti perché stanno facendo davvero grandi sacrifici. Dovevamo evitare i pericoli che abbiamo corso nel secondo tempo.