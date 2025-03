Davidemaggio.it - Palinsesti Rai, primavera 2025: su Rai 1 Ne Vedremo delle Belle, c’è anche il remake americano di Doc

La Rai ha definito idella prossima(periodo di riferimento aprile/maggio). Tra nuovi titoli, conferme e ritorni, ecco cosa andrà in onda nelle prime serate di Rai 1, Rai2 e Rai 3 nel finale della stagione TV in corso.Rai1,Gli show Lato intrattenimento, Rai 1, dopo le battute conclusive di The Voice Senior, punterà al venerdì su un nuovo show di Milly Carlucci, non ancora ufficializzato (TvBlog ha parlato di uno spin-off di Ballando). Il sabato sera vedrà invece Carlo Conti con Ne, dedicato alle showgirl anni 90/2000 della TV. Salvo variazioni, ritornerà, sempre di sabato,il game Chi Può Batterci? con Marco Liorni. Previstidue speciali di Affari Tuoi (2 maggio) e L’Eredità (24 maggio).Spazioad alcune serate evento come Viva la Danza con Roberto Bolle, i David di Donatello il 7 maggio e la Partita del Cuore.