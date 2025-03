Inter-news.it - Paixao detta la linea: «Feyenoord farà questo per superare il turno!»

Leggi su Inter-news.it

Igorsi è espresso a pochi giorni dal match, tra ile l’Inter, valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. IL COMMENTO – Igorha parlato a Ziggo Sport in vista della sfida di Champions League tra ile l’Inter. Il calciatore brasiliano ha innanzitutto elogiato il nuovo tecnico della sua compagine, sottondone le doti: «Van Persie è un uomo molto determinato riguardo ciò che vuole. È molto entusiasta e vuole sempre di più. Abbiamo anche il potenziale per farlo accadere, essendo una formazione adatta a lui».indica il lavoro da fare per consentire aldi accedere ai quartiLE DICHIARAZIONI –ha poi proseguito: «È un bravo allenatore, come dimostrato all’Heerenveen. Noi dobbiamo adattarci al suo piano tattico il più rapidamente possibile.