Calcionews24.com - Pagelle Monza-Torino: Vanoli ha quasi mezza squadra che funziona bene. Maripan totem, Ricci guida, Casadei ed Elmas in gol, Vlasic mago

Leggi su Calcionews24.com

Tutti i voti per i calciatori deldi Paolodopo la vittoria per 2-0 sul campo delin Serie A. I dettagli in merito Sono molti i voti belli robusti che ilvincente ariceve dai quotidiani di Urbano Cairo. Ecco i giocatori che tra Corriere della Sera e La .