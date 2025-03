Dailymilan.it - Pagelle Milan-Lazio, altra notte da incubo per Jimenez: follia Pavlovic. Tutti i voti

La gara di San Siro traha visto i rossoneri in grandissima difficoltà, nello specifico idi Alexe Strahinja.Ilsta vivendo una stagione surreale. Il 2025 si è aperto come meglio non si poteva con la Supercoppa Italiana alzata sotto il cielo di Ryad, ma poi sono arrivati altri problemi. L’eliminazione dai play-off di Champions League per mano del Feyenoord ha rovinato l’annata rossonera, ma la semifinale di Coppa Italia raggiunta e il quarto posto ancora in ballo possono dare altre soddisfazioni al Diavolo.I rossoneri perdono la terza gara di Serie A consecutiva: Torino, Bologna e. Nono posto in classifica col quarto posto lontano 9 punti, ma bisognerà attendere la gara della Juventus contro il Verona. Se i bianconeri dovessero battere i gialloblù il distacco salirebbe a 11 lunghezze.