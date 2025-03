Pagelle Milan-Lazio 1-2 voti e tabellino | partita folle crollo totale per Conceicao

Leggi su Sportface.it

Grazie a un rigore di Pedro in pieno recupero laespugna il Meazza con un 1-2 pesantissimo al termine di una, e condanna unin dieci a mezzora dalla fine al terzo ko consecutivo nel giro di otto giorni. Dopo le trasferte di Torino e Bologna, i rossoneri perdono anche in casa contro i biancocelesti in uno scontro diretto per credere nel quarto posto, e così a questo punto l’obiettivo Champions diventa impossibile per il Diavolo, che ha giocato peraltro in un clima di contestazione e con una serie di cori nei confronti della proprietà.Dopo appena due minuti Rovella manda in porta Dia e Maignan lo chiude in uscita, poi Tavares col suo solito sfondamento fa partire un tiro-cross su cui Pavlovic mette una pezza. Poco prima della mezzora ecco il gol del vantaggio per i biancocelesti: Marusic tira dal cuore dell’area, Maignan respinge ma arriva Zaccagni a ribattere in rete.