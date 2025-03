Juventusnews24.com - Pagelle Juve Verona: si riparte sempre da Thuram, finalmente Koop! Cambiaso rievoca nostalgia… VOTI

di Marco Baridon: ie i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A 2024/25(inviato all’Allianz Stadium) –: ie i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A 2024/25.Di Gregorio 6 – Spettatore non pagante del match. Il, gol a parte, non si affaccia praticamente mai dalle sue parti.Weah 6 – Partecipa anche l’americano al festival delle occasioni mancate. Lascia andare la gamba – ha un gran tiro dalla distanza – ma strozza troppo il tentativo dal limite. Peccato. Meno lampi offensivi del solito, ma difensivamente concede poco. Dal 59? Alberto Costa 6.5 – Grande gamba e voglia di dimostrare a destra.Gatti 6 – Contro Sarr ha vita facile.