Sport.quotidiano.net - Pagelle. Giusti sempre attento, Bianchi si fa apprezzare. Biancon tiene bene

6,5in quelle poche occasioni in cui gli avversari lo chiamano alla parata. Spiazzato su rigore da Nieri che poi lo grazia nel recupero da pochi passi. ACHY 6 Entrataccia da giallo a parte gioca una buona partita anche da terzino sfiorando pure il gol nel primo tempo.6,5 Concede poco o nulla agli spuntati padroni di casa anche se Nieri nel finale gli sfugge. CAVALLARI 6,5 Vedi sopra, sfiora anche il gol nel primo tempo sulla respinta del palo di Ruggiero. DI PAOLA 7 Avrebbe meritato anche un voto più alto visto il primo gol stagionale e un paio di ottimi assist forniti ai compagni. Peccato per il giallo e per il fallo che costa il rigore del momentaneo 1-1. SUPLJA 6 Al 12’ da pochi passi potrebbe riportare avanti i suoi. Conferma qualche limite tattico ma anche la buona predisposizione all’inserimento.