PAGELLE E TABELLINO JUVENTUS-VERONA 2-0 | Thuram imprescindibile Kolo Muani stecca ancora

Voti, top e flop del match dell’Allianz Stadium, valevole per la 27° giornata del campionato di Serie A. Il centrocampista francese e Koopmeiners a segno nel successo della squadra di Thiago MottaVittoria scaccia crisi per lain un clima di contestazione all’Allianz Stadium. I bianconeri dominano e creare occasioni a ripetizione, ma la sbloccano solo al 73? con l’inserimento perfetto dell’.La gioia di(LaPresse) – Calciomercato.itIl figlio d’arte francese è il migliore nello scacchiere bianconero, prova da applausi anche per Cambiaso, Locatelli e Kelly. Spento invecea secco di reti e fermato da Montipò. Il portiere ospite sbaglia sul raddoppio del neo entrato Koopmeiners (fischiato l’olandese al momento dell’ingresso in campo), ma salva a più ripetizioni i suoi sugli assalti della ‘Vecchia Signora’.