Ilrestodelcarlino.it - "Pagate a caro prezzo sviste individuali e di squadra: delusione grande"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Massimo Gadda a fine partita è il ritratto dell’amarezza: "Unagrossa, una mazzata perdere così. Eravamo usciti indenni dai primi dieci minuti, poi ci siamo ripresi e siamo riusciti a fare quello che siamo in grado di fare in questo momento. La Recanatese ha fatto qualcosa più di noi, ma perdere così fa veramente male. Abbiamo commesso degli errori e li abbiamo pagati a, in occasione del primo gol, sui due rigori. Eppure la partita che dovevamo fare era questa, l’Ancona ha fatto una buona partita, sotto il profilo dell’impegno laha risposto bene. Ci sono errori di reparto ed erroriche, ripeto, abbiamo pagato a. Non credo che ci sia un problema fisico, è la quarta partita che perdiamo nei minuti di recupero, non è un caso purtroppo. E’ la parte più difficile su cui riuscire lavorare".