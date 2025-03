Lanazione.it - Pacchi smarriti in vendita, ai Gigli è partita la caccia al tesoro: affari d’oro o delusione?

Campi Bisenzio (Firenze), 3 marzo 2025 – Sembra uno di quei programmi televisivi, in stile americano, dove si va adi, al buio, con la speranza di trovare un. E invece è tutto reale. Stamani, 3 marzo, èladeial centro commerciale I. Un vero e proprio fiume di persone, in centinaia, ad aspettare in coda con la speranza di fare. A qualcuno è andata bene: un paio di occhiali, una borsa, strumenti vari. Altri invece sono rimasti delusi. Ma d’altronde, laal buio funziona proprio così.in, ailaal. Le foto Comunque, vista la quantità di gente arrivata per ladei, il debutto dell’iniziativa è stato un grande successo. Iin: aiarriva lo shopping ‘al buio’ Ma come funziona.