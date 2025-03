Sport.quotidiano.net - Ozzano mostra i muscoli. Il Bologna 2016 va di corsa

Fine settimana da riporre in cornice per le bolognesi dell’Interregionale, coi successi dia ridare rispettivamente benzina nelle corse playoff e playout. Bene i ‘palloni volanti’ di coach Matteo Lolli, che grazie ai 20 punti di Domenichelli e 5 uomini complessivi in doppia cifra, piegano L’Aquila e ottengono la prima vittoria nella poule-playoff, agguantando il gruppo all’ultimo posto, dove la classifica è estremamente corta e tutto può succedere. Specie considerando il marzo tutto casalingo degli ozzanesi (6 gare totali) prima delle 4 in trasferta nel mese di aprile. Nella poule-playout sorride anche ildi capitan Guerri, che ha vita facile contro Montebelluna e tiene il secondo posto nel gironcino-salvezza. Sempre ai playout non riesce a fare il bis l’Olimpia Castello, ko contro Vasto.