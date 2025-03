Overthinking | l’aspetto positivo del pensare troppo

Leggi su .com

Life&People.it L’non è sempre negativo:può essere una risorsa positiva e apporterebbe benefici nascosti. Questo termine inglese indica la tendenza di un individuo ain maniera quasi irrefrenabile. Uno stato mentale che si riscontra nell’odierna società, che porta il soggetto a rimuginare su un problema, ma senza riuscire a trovare una via d’uscita. Ad esserne maggiormente colpiti, individui che sperimentano stati ansiogeni: mente e corpo vengono logorati da un turbinio di stress, talvolta anche invalidante. Ma, contrariamente a come spesso viene riferito, meditare eccessivamente non è sempre così negativo; tale disturbo avrebbe infatti aspetti positivi.: di cosa si tratta e quali sono le cause?Tale condizione psicologica è caratterizzata dalla presenza costante di pensieri intrusivi e ripetitivi che portano chiunque ne sia colpito a sperimentare stati di stress, ansia e depressione.