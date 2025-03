Lanazione.it - Ospedali in classifica. Pisa 26esima in Italia: "Puntiamo a entrare nella top 250 mondiale"

"Ladi Newsweek ci aiuta a capire se i nostri sforzi come Aoup stanno funzionando e, per ora, mi sembra che la bussola sia ben orientata. Il prossimo annoad arrivaretop 250 del mondo". C’è soddisfazione nell’aziendaero universitaria per la, stilata da Newsweek, sui migliori 250del mondo nel 2025. Nonostante la sanitàna non rientritop 250, la graduatoria dei nosocomini fotografa una realtà che, negli anni, è stata in lieve ma costante miglioramento: dalla 30 postazione nel 2022, Aoup ha risalito lentamente lafino ad arrivare oggi al 26esimo posto con un punteggio di 73.16%. "I punteggi che determinano questo posizionamento – fa sapere Jacopo Guercini, direttore dell’unità operativa Controllo di gestione dell’Aziendaera universitaria – sono tre: la valutazione della struttura da parte di medici che lavorano in altri nosocomi, la valutazione che ci lasciano i pazienti e, infine, i risultati di esito, ossia la qualità delle cure.