Oscars 2025 | i vincitori (in aggiornamento)

Si è tenuta questa notte la cerimonia degli, la lunga notte dei premi in diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles.La nottata è iniziata con la messa in onda della diretta del red carpet, dove Giorgia Cardinaletti, giornalista inviata del tg1, è riuscita a intercettare alcuni celebrities tra cui una meravigliosa Isabella Rossellini in un abito “Blue velvet” Dolce&Gabbana in onore di David Lynch. La serata ha inizio con lo sbattere dei tacchi delle iconiche scarpe rosse, e così inizia la cerimonia delle stelle hollywoodiane. Ariana Grande inizia a intonare “Somewhere over the rainbow”, e la magia può scatenarsi, successivamente sul palco arriva Cynthia Erivo con “Home“(di Diana Ross) e, insieme fanno scintille nell’incredibile esibizione di “Defying Gravity” da Wicked.