OscarGaza irrompe con No Other Land

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

3.40 "L'Oscar a Noè una grande vittoria per un documentario che negli Usa non ha trovato un distributore". Così Basel Adra,Rachel Szor,Hamdan Ballal, e Yuval Abraham,accettano il premio e chiedono al mondo di fermare "la pulizia etnica" del popolo palestinese. "Non saremo mai sicuri se gli altri non saranno sicuri",hanno aggiunto. "No" è un documentario diretto da un collettivo israelo-palestinese. Il film documenta la distruzione della comunità palestinese di Masafer Yatta, nella Cisgiordania occupata dall'IDF.