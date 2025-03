Ilfattoquotidiano.it - Oscar, Zoe Saldana: “Orgogliosa figlia di genitori immigrati” e in conferenza stampa si scusa con i messicani

“Sono un’diche sono arrivati qui con sogni e dignità, sono la prima americana di origine domenicana a ricevere questo premio e di certo non sarò l’ultima. Ricevo un premio per un ruolo in cui parlo, canto e recito in spagnolo, mia nonna sarebbe. Voglio davvero ringraziare tutti”. Zoemostra un sorriso di soddisfazione dopo aver vinto l’come miglior attrice non protagonista per il suo ruolo in Emilia Perez, il film del registra francese Jacques Audiard era candidato a ben 13 statuette e tra i film favoriti prima del caso dei tweet razzisti di Karla Sofia Gascon.L’attrice ha ringraziato anche il regista Jacques Audiard “per il personaggio che ho amato di più nella mia vita, grazie di aver osato” e la famiglia “perché tutto ciò che di brillante e bello ho fatto nella mia vita è grazie a voi”.