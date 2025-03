Oscar Trionfa Anora Miglior film con 5 statuette

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 3 mar. (askanews) – A Los Angeles è la notte di “”. E’ la notte deldi Sean Baker, già Palma d’oro a Cannes 77, che conquista cinque(su sei nomination) nella cerimonia degli Academy Awards:regia (Baker),attrice protagonista (Mikey Madison),sceneggiatura originale emontaggio. Ilsegue le avventure di una sex worker, che il regista ha ringraziato durante il suo discorso dal palco, tra New York e Las Vegas. La donna ha la possibilità di vivere una storia da Cenerentola quando incontra e sposa impulsivamente il figlio di un oligarca. La notizia arriva in Russia e la sua favola rischia di andare in frantumi quando i genitori di lui partono per New York per far annullare il matrimonio. Dal palco Baker ha anche voluto salutare Quentin Taratino: “Se non ci fossi stato tu non sarebbe esistito– ha detto il regista indipendente – In un momento in cui il mondo si sente diviso il cinema è ancora più importante.