Quotidiano.net - Oscar: trionfa “Anora”, bis per Adrien Brody

Leggi su Quotidiano.net

Los Angeles, 3 marzo 2025 – Cinque vittorie su sei nomination: gli2025 segnano il trionfo del cinema indipendente, a basso costo e fuori dal giro delle piattaforme streaming. “”, già Palma d’oro a Cannes, vince come miglior film, regia, attrice protagonista, la giovanissima Mikey Madison, montaggio e sceneggiatura originale. Quattro statuette finiscono nelle mani del deus ex machina della commedia che racconta l’infrangersi del sogno russo-americano di una pole dancer newyorkese di origini uzbeke, sex-worker che si ritrova sposata con un il viziato e imbelle figlio di un oligarca russo in vacanza studio negli Stati Uniti, ma che vede la sua scalata alla ricchezza infrangersi nel giro di poche ore, costretta al divorzio dagli sgherri armeni ingaggiati dalla famiglia di lui. Un’anti-Cenerentola anti-consumistica, sexy, rutilante e dal finale spiazzante a cui l’autore, Sean Baker, nato nel New Jersey 54 anni fa, ha dato vita con un budget di soli 6 milioni di dollari e 45 persone di troupe, inseguendo un’idea nata nella sua mente una ventina d’anni fa quando, lavorando come regista di video di matrimoni per coppie newyorkesi, entrò in contatto per la prima volta con la comunità russo-americana di Brighton Beach.