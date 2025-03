Quotidiano.net - Oscar miglior film internazionale: trionfa il brasiliano "I'm still here" di Walter Salles

L'per ilalla 97/a edizione dei premi è andato a I'mdi. Prima volta di un. Io sono ancora qui (Ainda estou aqui) è tratto dal libro di memorie del 2015 Sono ancora qui (La Nuova Frontiera, 2025) di Marcelo Rubens Paiva, sulla scomparsa di suo padre Rubens Paiva, desaparecido durante la dittatura militare brasiliana. Fernanda Torres interpreta Eunice Facciolla, moglie di Rubens, nel corso del suo impegno decennale per far emergere la verità, candidata all'comee attrice. Ilè stato presentato in anteprima mondiale alla Mostra del cinema di Venezia e distribuito in sala da Bim.