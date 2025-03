Oscar la vittoria del documentario No Other Land diventa di nuovo un caso L’ira di Israele | È sabotaggio

Leggi su Open.online

Il premioper il migliorè andato a Nodiretto, prodotto, scritto e montato da un collettivo israelo-palestinese di Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal e Yuval Abraham. La pellicola racconta la resistenza di un gruppo di attivisti palestinesi che tenta di opporsi alla distruzione del proprio villaggio natale di Masafer Yatta, in Cisgiordania. «È una grandeper unche negli Usa non ha trovato un distributore. Siamo intrecciati. Non saremo mai sicuri se gli altri non saranno sicuri», hanato Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal e Yuval Abraham dopo aver ricevuto il premio. «Fermiamo la pulizia etnica del popolo palestinese», hanno aggiunto. Già preceduto dalla bufera alla Berlinese di febbraio dell’anno scorso, anche questaha scatenato le polemiche.