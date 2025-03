361magazine.com - Oscar: chi è il marito italiano di Zoe Saldana, Marco Perego

L’attrice ha vinto come non protagonistaNella notte degli, anche se indirettamente, c’è stato spazio per l’Italia con. Il produttore cinematografico, di Salò è consorte da oltre 10 anni, dal 2013, di Zoe.L’attrice ha trionfato agli, vincendo il premio come miglior attrice non protagonista per il suo ruolo nella pellicola Emilia Pérez. Sul palco dell’Academy, laha avuto parole al miele per il consorte.Lo ha ringraziato con «quei bellissimi capelli», mettendo subito in imbarazzo. Come spiega Corriere della Sera, l’uomo, immigrato, vanta un passato da calciatore non andato in porto. A 21 anni la decisione di andare negli USA, come ha spiegato al New York Observer.«Vivevo nel quartiere di Spanish Harlem senza un soldo. Un giorno ho avvicinato la produttrice cinematografica Gilda Moratti e le ho detto: «Guarda il mio lavoro, dimmi cosa ne pensi.