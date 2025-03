Iltempo.it - Oscar, Anora trionfa tra le stoccate a Trump. Delusione per Conclave, tutti i premi

», la tragicommedia su una spogliarellista di New York che vive una torrida storia d'amore con un giovane erede russo, hato agli Academy Awards che lo hanno votato come miglior film dell'anno. In una notte di momenti emozionanti, come il primodel Brasile, il film, diretto da Sean Baker, hato in cinque categorie. Baker ha ritirato le statuette per la migliore regia, la migliore sceneggiatura originale e il miglior montaggio, mentre il suo protagonista, Mikey Madison, ha vinto la statuetta per la migliore attrice. Baker ha dedicato uno dei suoi numerosi discorsi a esaltare le sale cinematografiche, che hanno subito un calo negli ultimi anni, in parte a causa della pandemia e dell'arrivo dello streaming, e a sostenere il mantenimento della produzione per il grande schermo.