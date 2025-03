Movieplayer.it - Oscar 2025: Wicked trionfa come migliore scenografia e fa la storia con Paul Tazewell

Leggi su Movieplayer.it

Ladiincanta gli, vincendomiglior. Ma il film prima aveva raggiunto già un notevole traguardo,migliori costumi. La magia diha incantato anche gli, conquistando due premi prestigiosi: Migliore Migliori costumi, con un traguardo storico firmato da, il primo uomo di colore a vincere in questa categoria. LadiIl live-action del celebre musical di Broadway ha affascinato il pubblico con una messa in scena spettacolare, portando sul grande schermo il magico mondo di Oz con una cura visiva colorata e incantata. Dai paesaggi mozzafiato alla città di Smeraldo, ogni dettaglio è stato studiato per immergere gli spettatori in un universo fiabesco e coinvolgente. Il premio alla