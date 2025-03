Bergamonews.it - Oscar 2025, vince il Sogno americano in macerie di “Anora”

Dopo la Palma d’oro 2024 di Cannes, “” è stato il film protagonista della 97esima edizione dei premi, tenutasi nella notte italiana tra domenica 2 e lunedì 3 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles, presentati da Conan O’Brien, che esce dal corpo di Demi Moore, citando “The Substance” ed attaccando Netflix ed Amazon. Un’edizione deglicaratterizzati dalle polemiche nei confronti di “Emilia Perez” (all’inizio tra i più papabili per il trionfo, ottenendo poi “solo” il premio alla miglior attrice non protagonista per Zoe Saldana e per la Miglior canzone originale per “El mal”) per i controversi tweet di Karla Sofìa Gascòn e le accuse di appropriazione culturale, nonostante le 13 candidature complessive.quindi “”, un film indipendente che ha iniziato la propria rincorsa aglidalla sorprendente vittoria della Palma d’oro al Festival di Cannes.