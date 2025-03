Oscar 2025 | tutti i vincitori

Leggi su Cinefilos.it

Miglior FilmAnoraThe BrutalistA Complete UnknownConclaveDune: Parte DueEmilia PérezIo sono ancora quiNickel BoysThe SubstanceWickedMigliore attore protagonistaAdrien Brody – The BrutalistTimothée Chalamet – A Complete UnknownColman Domingo – Sing SingRalph Fiennes – ConclaveSebastian Stan – The ApprenticeMigliore attrice protagonistaCynthia Erivo – WickedKarla Sofia Gascon – Emilia PérezMikey Madison – AnoraDemi Moore – The SubstanceFernanda Torres – Io sono ancora quiMigliore attore non protagonistaKieran Culkin – A real painMigliore attrice non protagonistaMonica Barbaro – A Complete UnknownAriana Grande – WickedFelicity Jones – The BrutalistIsabella Rossellini – ConclaveZoe Saldana – Emilia PérezMigliore RegiaSean Baker – AnoraBrady Corbet – The BrutalistJames Mangold – A Complete UnknownJacque Audiard – Emilia PérezCoralie Fargeat – The SubstanceMigliore sceneggiatura adattata (Adapted Screenplay)A Complete UnknownConclaveEmilia PérezNickel BoysSing SingMigliore sceneggiatura (Original Screenplay)AnoraThe BrutalistA real painSeptember 5The SubstanceMiglior Film InternazionaleIo sono ancora quiThe Girl with The NeedleEmilia PérezIl Seme del Fico SacroFlowMiglior Film d'Animazione FlowInside Out 2Memoir of a SnailWallace e Gromit – Le piume della vendettaIl Robot SelvaggioMiglior MontaggioAnoraThe BrutalistConclaveEmilia PérezWickedMigliore Fotografia The BrutalistDune: Parte DueEmilia PérezMariaNosferatuMiglior ScenografiaThe BrutalistConclaveDune: Parte DueNosferatuWickedMigliori costumiA Complete UnknownConclaveIl Gladiatore 2NosferatuWickedMigliore Colonna SonoraThe BrutalistConclaveEmilia PérezWickedIl Robot SelvaggioMiglior Canzone OriginaleEl Mal, Emilia PérezThe Journey, The Six Triple EightLike A Bird, Sing SingMi Camino, Emilia PérezNever Too Late, Elton John: Never Too LateMiglior Trucco e ParruccoA Different ManEmilia PérezNosferatuThe SubstanceWickedMiglior SuonoA Complete UnknownDune: Parte DueEmilia PérezWickedIl Robot SelvaggioMigliori Effetti VisiviAlien: RomulusBetter ManDune: Parte DueIl Regno del Pianeta delle ScimmieWickedMiglior Documentario Black Box DiariesNo Other LandPorcelain WarSoundtrack to a Coup d'EtatSugarcaneMiglior CortometraggioA LienAnujaI'm Not a RobotThe Last RangerThe Man Who Would Not Remain SilentMiglior Cortometraggio AnimatoBeautiful MenIn the Shadow of the CypressMagic CandiesWander to WonderYuck!Miglior Corto DocumentarioDeath By NumbersI Am Ready, WardenIncidentInstruments of a Beating HeartThe Only Girl in the Orchestra