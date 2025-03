Dilei.it - Oscar 2025, tutti i vincitori: Italia delusa, Anora vince tutto

Le luci dorate, il luccichio delle statuette e un Dolby Theatre vestito a festa per l’occasione dell’anno. Los Angeles ha ospitato la 97ª cerimonia degli, i Premi più importanti per il cinema americano e per il mondo intero. Il grande vincitore è, che ha lasciatoindietro conquistando cinque statuette su sei candidature. Un record finora mai segnato, dato che il suo regista Sean Baker, che del film è anche autore e montatore, è il primo are 4 premi per lo stesso film. Mikey Madison è Miglior Attrice, mentre Adrien Brodycon The Brutalist, a 22 anni dal trionfo per Il Pianista. Ma chi sono stati i grandidi quest’edizione?, i Premi più importantiKieran Culkin entra Cardinale ed esce Papa. Il fratello di Macaulay Culkin di Mamma ho perso l’aereo è il Miglior attore non protagonista per A Real Pain.