Tvzap.it - Oscar 2025, tutti i vincitori: delusione totale per l’Italia

Leggi su Tvzap.it

News Tv.. È terminata la Notte degli, decretati. Con 5 statuette, tra cui le più importanti per miglior film e migliore regia, il film di Sean Baker “Anora” è il vincitore della Notte degli. Seguono “The Brutalist” di Brady Corbet che porta a casa tre statuette, tra cui quella per il migliore attore per Adrien Brody. “Emilia Perez” ne ha vinti 2 con Zoe Saldana migliore attrice non protagonista e quello per la migliore canzone originale. Due premi per “Wicked” e altrettanti per “Dune: parte seconda”. Un premio per “The Substance” e un solo premio anche per “Conclave”. (Continua.)L'articoloperproviene da TvZap.