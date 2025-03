Game-experience.it - Oscar 2025: tutti i vincitori della 97esima edizione, Anora è il grande vincitore della serata

Appena poche ore fa si è svolta la 97ªdegli, andata in scena nella notte tra 2 ed il 3 marzopresso il Dolby Theatre di Los Angeles, con la conduzione di Conan O’Brien. Laha vistocome il, visto che la commedia drammatica diretta da Sean Baker è stata in grado di dominare la scena con ben cinque premi, tra cui Miglior Film, Miglior Regia e Miglior Attrice per Mikey Madison.Precisiamo inoltre che nonostante le 13 nomination, Emilia Pérez ha ottenuto due riconoscimenti, tra cui Miglior Attrice Non Protagonista per Zoe Saldaña. Invece Adrien Brody è riuscito ad ottenere il suo secondocome Miglior Attore per The Brutalist.Diamo un’occhiata qui sotto l’elenco completo deidegli:Miglior Film: “”Miglior Regia: Sean Baker per “”Miglior Attrice Protagonista: Mikey Madison per “”Miglior Attore Protagonista: Adrien Brody per “The Brutalist”Miglior Attrice Non Protagonista: Zoe Saldaña per “Emilia Pérez”Miglior Attore Non Protagonista: Kieran Culkin per “A Real Pain”Miglior Sceneggiatura Originale: “”Miglior Sceneggiatura Non Originale: “Conclave”Miglior Film Internazionale: “I’m Still Here” (Brasile)Miglior Film d’Animazione: “Flow”Miglior Fotografia: “The Brutalist”Miglior Montaggio: “”Miglior Colonna Sonora Originale: “The Brutalist”Miglior Canzone Originale: “El Mal” da “Emilia Pérez”Miglior Scenografia: “Wicked”Migliori Costumi: “Wicked”Miglior Trucco e Acconciatura: “The Substance”Miglior Sonoro: “Dune: Part Two”Migliori Effetti Visivi: “Dune: Part Two”Miglior Cortometraggio Animato: “In the Shadow of the Cypress”Miglior Cortometraggio Live Action: “I’m Not a Robot”Miglior Documentario: “No Other Land”Miglior Cortometraggio Documentario: “The Only Girl in the Orchestra”Concludiamo l’articolo aggiungendo che la cerimonia ha reso omaggio a Los Angeles, recentemente colpita da incendi devastanti, il tutto sublimato da una performance dilivello con Arianae Cynthia Erivo, protagoniste di Wicked.