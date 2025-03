Laprimapagina.it - Oscar 2025: trionfo per “Anora” di Sean Baker, Italia a mani vuote

La 97esima edizione degli Academy Awards ha visto un protagonista assoluto:, il film indipendente di, che ha conquistato ben cinque statuette, tra cui Miglior Film, Miglior Regia, Miglior Sceneggiatura, Miglior Montaggio e Miglior Attrice Protagonista per Mikey Madison. Un successo che conferma la vitalità del cinema indipendente e premia il talento di, già celebrato a Cannes con la Palma d’Oro.IldiLa pellicola, che racconta la storia di una giovane spogliarellista di Brooklyn coinvolta in una relazione con il figlio di un potente oligarca russo, ha superato ogni pronostico iniziale, guadagnando terreno grazie ai riconoscimenti ricevuti nei giorni precedenti dagli ordini dei produttori, registi e sceneggiatori. Il successo diaiuta a consolidare l’importanza del cinema indipendente in un’industria dominata dai blockbuster.