Oscar 2025, trionfo per Anora, Adrien Brody e Mikey Madison migliori attori. Tutti i vincitori

Serata decisamente fortunata quella di ieri per Sean Baker e il suo “” che ha sbancato la notte degli. Il regista statunitense ha portato a casa ben cinque statuette come film, regia, sceneggiatura, montaggio, e miglior attrice protagonista alla venticinquenne. Il dramedy “” ha dunque primeggiato per tutta la 97esima edizione deglitrionfando in modo assoluto. Il film, Palma d’Oro al Festival di Cannes 2024, racconta la storia di una giovane spogliarellista di Brooklyn che incontra e sposa il figlio di un oligarca russo.Come spesso accade però, i giovani troveranno l’opposizione della famiglia di lui e faranno di tutto per allontanarli. Sean Baker ha conquistato durante glida solo in una sola serata quattro premi (miglior film, regista, sceneggiatore e montaggio) alla pari con Walt Disney (ma per quattro film diversi):Grazie all’Academy per aver riconosciuto i film indipendenti, lunga vita al cinema indipendente.