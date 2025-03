Quotidiano.net - Oscar 2025: Trionfa 'Anora' di Sean Baker, Miglior Film e Regia

Tutti i premi della Notte degli, la 97/a edizione conclusa al Dolby Theatre di Los Angeles.prodotto da Alex Coco, Samantha Quan e dallo stesso registapere attrice protagonista: Mikey Madison pere attore protagonista: Adrien Brody per The Brutaliste attrice non protagonista: Zoe Saldana per Emilia Pereze attore non protagonista: Kieran Culkin per A Real Paininternazionale: I'm still here (Io sono ancora qui) di Walter Salles (Brasile)documentario: No Other Land del collettivo israelo-palestinese di Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal e Yuval Abrahamd'animazione: Flow - Un mondo da salvare di Gints Zilbalodis, Mat?ss Kaža, Ron Dyens e Gregory Zalcmane sceneggiatura originale:pere sceneggiatura non originale: Peter Straughan per Conclavee colonna sonora: Daniel Blumberg per The Brutaliste canzone originale: El Mal dalEmilia Pérez.