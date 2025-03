Lapresse.it - Oscar 2025, trionfa ‘Anora’ con 5 statuette: flop ‘Emilia Perez’ e ‘A Complete Unknown’

Le luci di Hollywood premiano il cinema indipendente nella notte degliche omaggia i pompieri di Los Angeles, protagonisti degli incendi che hanno colpito nelle scorse settimane la California, e l’attore Gene Hackman, morto a 95 anni in circostanze ancora da chiarire. ‘Anora‘ la fa da padrone nella serata raccogliendo cinquesu sei nomination, compresa quella di miglior film, miglior regia e miglior attrice protagonista, con la giovane Mikey Madison che a sorpresa la spunta sulla favorita Demi Moore. Il film di Sean Baker, che ha ottenuto anche il riconoscimento per miglior montaggio e miglior sceneggiatura originale, racconta la storia di una giovane spogliarellista di Brooklyn che incontra e sposa il figlio di un oligarca russo. Ma la famiglia di lui si opporrà al matrimonio e cercherà in tutti i modi di annullarlo.