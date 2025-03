Thesocialpost.it - Oscar 2025, trionfa Anora: cinque statuette per la favola sulla sex worker. Delusione Rossellini

Sean Baker firma il successo dell’anno con un film che ridefinisce il mito di Pretty Woman. La ventinne Mikey Madison premiata come miglior attrice protagonista. La notte deglisi chiude con un finale da fiaba:, il film di Sean Baker costato appena sei milioni di dollari, conquistapremi, tra cui miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura, miglior montaggio e il riconoscimento alla sua protagonista, Mikey Madison. La pellicola, una rilettura contemporanea della storia della sexche sfida il destino, ha emozionato il pubblico e battuto una concorrenza agguerrita.Una cerimonia tra crisi e tensioniLa notte deglisi è svolta in un momento difficile per Hollywood, segnata dagli scioperi dell’anno precedente e dai devastanti incendi che hanno colpito Los Angeles.