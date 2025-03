.com - Oscar 2025: segui la diretta della cerimonia in tempo reale

Leggi su .com

L’attesa è finita: tra poche ore avrà inizio la notte più scintillante di Hollywood! Al Dolby Theatre di Los Angeles, attori, registi e personalità del cinema si riuniranno per la 97ª edizione degli Academy Awards, pronti a contendersi l’ambita statuetta d’oro. Scopri i vincitori degliin.Indice, cosa c’è da sapere: la grande notte del cinema inI film favoriti agliAttori e attrici in corsa per la statuettala premiazione incon noi!vincitori in, cosa c’è da sapereTutto pronto al Dolby Theatre di Los AngelesRed carpet dalle 00:00 italiane, premiazione subito dopoEmilia Pérez guida con 13 nomination, The Brutalist e Wicked a quota 10Isabella Rossellini in gara per l’Italia con ConclaveApprofondisci: Leggi qui tutte le nomination agliAltre info sul sito ufficiale: la grande notte del cinema inIl red carpet prenderà il via intorno alla mezzanotte italiana, mentre ladi premiazione inizierà subito dopo.