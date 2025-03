Ilfattoquotidiano.it - Oscar 2025, Morgan Freeman ricorda Gene Hackman: “Ha conquistato i cuori dei cinefili di tutto il mondo”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’attore premio, introducendo la sezione In Memoriam della 97a edizione degli Academy Awards ha reso omaggio a, trovato morto insieme alla moglie il 26 febbraio. “Un gigante di Hollywood e un caro amico”, ha affermatoche conha condiviso i set di Gli spietati e Under suspicion. “Come chiunque abbia mai condiviso una scena con lui, io ho imparato che era un artistaroso i cui doni hanno elevato il lavoro di tutti. Ha ricevuto duema, cosa più importante, hadeidiil”.“diceva sempre: ‘Non penso a ciò che lascerò in eredità, ma spero solo che le persone si ricordino di me come qualcuno che ha cercato di fare del buon lavoro. Quindi penso di parlare a nome di tutti noi quando dico:, saraito per questo, e per molto altro ancora.