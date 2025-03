Cultweb.it - Oscar 2025, l’elenco completo dei vincitori (c’è anche il gatto di Flow)

Anora di Sean Baker è stato il film protagonista degli Oscar 2025, con cinque statuette conquistate. L'Academy Awards ha assegnato oltre al premio per miglior film,quello per la migliore interpretazione femminile (Mikey Madison), miglior regia, miglior montaggio, e miglior sceneggiatura originale.The Brutalist, di Brady Corbet, si gode gli Oscar ad Adrien Brody per Miglior Attore, per la miglior fotografia (assegnato da Alba Rohrwacher) e colonna sonora originale. Per quanto riguarda gli attori non protagonisti, vittoria per Kieran Culkin (A Real Pain) e Zoe Saldana (Emilia Pèrez).Una scena di Anora (fonte: FilmNation Entertainment, Cre Film)Ecco l'elenco completo dei vincitori degli Oscar 2025:Miglior Film: AnoraMiglior Regia: Sean Baker / AnoraMiglior Attore Protagonista: Adrien Brody / The BrutalistMiglior Attrice Protagonista: Mikey Madison / AnoraMiglior Attore Non Protagonista: Kieran Culkin / A Real PainMiglior Attrice Non Protagonista: Zoe Saldaña / Emilia PérezMiglior Sceneggiatura Non Originale: Conclave / Peter StraughanMiglior Sceneggiatura Originale: Anora / Sean BakerMiglior Film d'Animazione: Flow di Gints ZibalodisMiglior Cortometraggio Animato: In the Shadow of the CypressMiglior Fotografia: The Brutalist / Lol CrawleyMigliori Costumi: Wicked / Paul TazewellMiglior Montaggio: Anora / Sean BakerMiglior Trucco e Acconciatura: The SubstanceMiglior Cortometraggio Live Action: I'm Not a RobotMiglior Colonna Sonora: The Brutalist / Daniel BlumbergMiglior Canzone Originale: "El Mal" / Emilia PérezMiglior Documentario: No Other LandMiglior Cortometraggio Documentario: The Only Girl in the OrchestraMiglior Film Straniero: I'm Still Here (Brasile)Miglior Scenografia: WickedMiglior Sonoro: Dune: Parte DueMigliori Effetti Visivi: Dune: Parte Due