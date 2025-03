Panorama.it - Oscar 2025: le pagelle del red carpet

La notte deglinon è solo una celebrazione del cinema, ma anche uno dei più grandi palcoscenici della moda. Sul reddell’edizione, le star sfilano tra eleganza classica e audaci scelte di stile. Tra chi incanta e chi osa troppo, ecco le nostredel redpiù atteso dell’anno.Emma Stone in custom Louis VuittonElegante e sofisticata, anche se quel colore fa davvero riflettere sulla legittimità dell’armocromia. Voto 6.Cynthia Erivo in Louis VuittonIl tributo a Wicked è quasi troppo letterale e Cynthia si perde in tutto quel tessuto. Voto 4.Zoe Saldana in Saint LaurentSaranno i guanti (inutili) o una balza di troppo? Chissà. Voto 5.