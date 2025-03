Ilfattoquotidiano.it - Oscar 2025, Kieran Culkin da bimbo prodigio (e fratello di Macaulay) a miglior attore non protagonista

Il suo premio era dato quasi per scontato dai bookmaker. Macompleta, se così si può dire, un ciclo iniziato da bambino anchedi, ragazzino d’oro del botteghino.ha stretto l’– nella serata che ha visto Anora trionfare – comedopo aver conquistato anche premi televisivi della scorsa stagione. Il premio, per aver interpretato il caotico ma affettuoso Benji in a Real Pain di Jesse Eisenberg, rappresenta la sua prima vittoria alla prima nomination. L’interprete aveva già vinto per questo ruolo il Golden Globe, il BAFTA, l’Independent Spirit Award, il SAG Award e una serie di premi della critica all’inizio del mese.Il debutto cinematografico diè avvenuto all’età di 7 anni in Home Alone, dove interpretava il cugino minore delmaggiore, Kevin McCallister.