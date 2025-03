Movieplayer.it - Oscar 2025: Kieran Culkin censurato sul palco, ecco cosa ha detto al collega Jeremy Strong

>cosa> ha <>detto> <>Kieran> <>Culkin> nei momenti in cui l'audio del suo discorso è stato silenziato rivolgendosi al <>collega> <>Jeremy? <>Kieran> <>Culkin> si è rivolto al <>collega> di Succession <>Jeremydurante il discorso di ringraziamento per l'<>Oscar> come miglior attore non protagonista per A Real Pain, ma l'audio è stato <>censurato> per alcuni secondi. Durante la diretta della cerimonia di consegna degli <>Oscar> <>2025>, <>Culkin> è salito sul <>palco> per accettare l'onore nella categoria in cui ha battuto il <>collega> <>Jeremy, anche lui candidato per il ruolo di Roy Cohn in The Apprentice. Purtroppo l'audio mancato ha impedito al pubblico che seguiva da casa di capire <>cosa> abbia <>detto>. A colmare la lacuna ci ha pensato il video .