Oscar 2025 Israele contro la vittoria di ‘No Other Land’ Il ministro | Sabotaggio

Los Angeles, 3 marzo- Scoppia la polemica sulladi ‘No, premiato aglicome Miglior documentario dell’anno. Ad attaccare il reportage realizzato da Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal e Yuval Abraham - docufilm che documenta le demolizioni effettuate dall’Idf nel villaggio palestinese di Masafer Yatta, in Cisgiordania - è ildella Cultura di, Miki Zohar. “È un momento triste per il mondo del cinema”, ha commentato ilsu X. E poi, durissimo, ha aggiunto: “È undello Stato di”. Zohar: “dinel mondo” Il duro 'J'accuse' di Zohar‘Noè arrivato con un messaggio su X, a poche ore dal trionfo a Los Angeles del docufilm sulla guerra. “Ladell'per il film 'NoLand' è un momento triste per il mondo del cinema: invece di presentare la complessità della nostra realtà, i registi hanno scelto di dare eco a narrazioni che distorcono l'immagine dinel mondo”, ha scritto ildella Cultura di“La libertà di espressione è un valore importante, ma trasformare la calunnia diin uno strumento di promozione internazionale non è creatività, èdello Stato die, dopo il massacro del 7 ottobre e la guerra in corso, fa doppiamente male”, ha sottolineato Miki Zohar.