Universalmovies.it - Oscar 2025 | Il video In Memoriam, e le solite assenze

Leggi su Universalmovies.it

Tra i momenti più toccanti della cerimonia di premiazione degli, il segmento “In” ha come sempre diviso il pubblico per le sue.Il commoventeè stato accompagnato dal movimento “Lacrimosa”, che fa parte del Requiem in D Minore di Mozart, esso ha onorato le grandi personalità dell’industria cinematografica scomparse nel corso di questo infausto 2024. Presenti nel, ovviamente, il grande David Lynch, ma anche Maggie Smith, James Earl Jones e Donald Sutherland, ma come anticipato a fare rumore sono state lecome quella di Alain Delon, di Shanner Doherty, di Tony Todd e di quella più recente di Michelle Trachtenberg.VincitoriNon è rimasta fuori dal segmento In, invece, la scomparsa di Gene Hackman, tra l’altro omaggiata sul palco dall’amico e collega Morgan Freeman con un discorso che ha commosso l’intera platea degli