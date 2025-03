Davidemaggio.it - Oscar 2025: il trionfo di Anora. Niente da fare per Isabella Rossellini, ma Conclave vince per la miglior sceneggiatura non originale

Si è svolta questa notte al Dolby Theatre di Los Angeles la cerimonia di premiazione degli, che ha sancito ildinon solo comefilm. La pellicola, che racconta l’amore tra una giovane spoglarellista e il figlio di un oligarca russo, ha trionfato anche per la regia di Sean Baker, per lae attrice Mikey Madison, lae ilmontaggio.Grande delusione per Emilia Perez, film francese che rimarrà nella storia per aver ricevuto finora più nomination in assoluto come film non in lingua inglese, ma che ha portato a casa solo la statuetta per laattrice non protagonista, andata a Zoe Saldana e, dunque, non ad. Il film per il quale quest’ultima era in nomination, il nostrano, ha trionfato per lanon