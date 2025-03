361magazine.com - Oscar 2025: il red carpet tra icone, provocazioni e momenti da storia del cinema

Leggi su 361magazine.com

Dai grandi omaggi alla couture d’impatto, il tappeto rosso della 97ª edizione degli Academy Awards celebra lo stile tra tradizione e audaciaIl Dolby Theatre di Los Angeles si accende di riflettori e incanto per la notte più attesa dell’anno. La 97ª edizione deglinon delude le aspettative, tra premiazioni sorprendenti e un redche, ancora una volta, si conferma palcoscenico di eleganza e sperimentazione. Se la competizione per la statuetta dorata è stata più incerta che mai, con Emilia Pérez di Jacques Audiard in pole position ma tallonato da outsider come Anora e The Brutalist, sul fronte moda il livello di glamour è stato immediatamente evidente.A dominare la scena sono stati look che hanno saputo mescolare heritage e innovazione. Ariana Grande, in Schiaparelli Couture rosa pallido, ha portato sul tappeto rosso un tocco fiabesco ispirato al suo ruolo in Wicked, mentre Elle Fanning ha segnato un momento fashion memorabile indossando la prima creazione Givenchy della nuova era Sarah Burton.