Lapresse.it - Oscar 2025, il discorso di Zoe Saldana

Leggi su Lapresse.it

“Sono un’orgogliosa figlia di genitori immigrati che sono arrivati qui con sogni e dignità, sono la prima americana di origine domenicana a ricevere questo premio e di certo non sarò l’ultima. Ricevo un premio per un ruolo in cui parlo, canto e recito in spagnolo, mia nonna sarebbe orgogliosa. Voglio davvero ringraziare tutti”. Lo ha detto Zoedopo aver vinto l’come miglior attrice non protagonista per il suo ruolo in ‘Emilia Perez‘.