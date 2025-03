Ilfattoquotidiano.it - Oscar 2025, Il conflitto israelo-palestinese irrompe con l’appello dei registi di No other land

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ilagli. Il premio di Miglior Documentario assegnato a No, diretto dal collettivo composto da quattrosia arabi che ebrei, ha consentito a due degli autori – Basel Adra e Yuval Abraham – di lanciare un appello accorato affinché si giunga ad una soluzione politica giusta ed egualitaria dell’invasione israeliana a Gaza. “Chiediamo al mondo di prendere seri provvedimenti per fermare l’ingiustizia e la pulizia etnica del popolo”, ha spiegato Adra, giornalista e attivistae co-autore del documentario. “Due mesi fa sono diventato padre e spero che mia figlia non debba vivere la stessa vita che sto vivendo io ora, sentendo ogni giorno la violenza e la demolizione delle case dell’occupazione israeliana”.“La devastazione di Gaza deve finire e gli ostaggi israeliani del 7 ottobre devono essere liberati”, ha continuato il co-autore israeliano di No, Yuval Abraham.